SPINETOLI – Una nuova realtà sportiva è nata nella Vallata del Tronto.

Si è costituita l’Asd Astoria con sede a Spinetoli ed affiliata alla Uisp.

La società sportiva attiva nel ciclismo su strada avrà in forza circa 20 atleti per la stagione 2020 e parteciperà a tutte le gare a circuito e in linea organizzate da UISP ed enti affiliati nel territorio marchigiano ed abruzzese.

Asd Astoria prenderà inoltre parte al Circuito Marche Marathon 2020 prima tappa il 1° marzo con la GF Città di Ancona.

La società si pone l’obiettivo di promuovere lo sport, diventando un punto di riferimento nella Vallata del Tronto per il ciclismo.

Il Consiglio direttivo è composto da: Pier Andrea De Carlo – Presidente, Davide Antognozzi – Vice Presidente, Giorgio Morganti – Tesoriere, Devis Gabrielli – Consigliere, Daniele Greci – Consigliere, Luigi Franceschi – Consigliere, Bruno Giorgi – Consigliere, Lorenzo Puccianti – Consigliere, Alessandro Giordani – Consigliere.

Nella fase di start up l’associazione sportiva dilettantistica beneficerà del sostegno di A.M.A. Engineering S.r.l. e Meccanica 2000 s.r.l.

E’ già attiva una pagina Facebook: https://www.facebook.com/asdastoria/ e relativa mail: asdastoriabike@gmail.com.

