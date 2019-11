ASCOLI PICENO – Il Pd organizza, domani 19 novembre alle 21, la sua assemblea provinciale nell’aula polifunzionale di Acquasanta. “Una scelta non casuale quella di celebrare la prossima assemblea provinciale ad Acquasanta, figlia della volontà di dare una risposta simbolica e non solo alla ormai tristemente nota cena organizzata da Fratelli di Italia” scrivono i democratici in una nota.

“Una ferita che ha fatto conoscere la cittadina picena a tutta Italia non per le sue bellezze storiche ed enogastronomiche, che ha portato tristemente alla ribalta nazionale un importante comune della provincia di Ascoli, provincia che ricordiamo è stata insignita della medaglia d’oro per le attività partigiane” scrivono ancora i dem. “Proprio ieri, a Bologna, è stata esplicitata nel nuovo statuto, la natura antifascista del nuovo Pd: domani sarà l’occasione giusta per discutere di questi nostri valori, di dove stiamo andando, di come meglio interpretare i cambiamenti che ci stanno velocemente interessando”.

