ASCOLI PICENO – “Dalla cabina di coordinamento presieduta dal Commissario arrivano buone nuove per le Regioni terremotate del Centro Italia”.

Queste le parole riportate dall’Ansa, del Commissario straordinario per la ricostruzione post sisma Piero Farabollini: “Abbiamo finalmente raggiunto l’accordo per rimettere in circolo i fondi dell’ordinanza 27 sull’edilizia popolare che non erano stati utilizzati per mancanza di progetti e sui quali abbiamo concentrato l’azione congiunta di Commissario, Governo e Anac per restituire, in primis agli sfollati degli alloggi residenziali popolari, la possibilità di rientrare velocemente nelle proprie case”.

“Inoltre – aggiunge – abbiamo implementato in senso operativo la collaborazione con Invitalia per supportare l’attività di ricostruzione e, con circa 30 milioni di euro, di messa in sicurezza delle imprese nel cratere. Tutto ciò mentre il Governo si accinge a concretizzare con la conversione del nuovo dl Sisma l’ulteriore snellimento delle procedure nuove per le Regioni terremotate del Centro Italia”.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.