ASCOLI PICENO – Viabilità complicata alle porte della città delle Cento Torri nella mattinata del 20 novembre.

Incidente sulla Salaria, tra Brecciarolo e Monticelli vicino ad Ascoli, che ha visto coinvolto quattro veicoli: un mezzo si è ribaltato sulla strada.

Sul posto sono giunte quattro ambulanze e due mezzi dei Vigili del Fuoco per i soccorsi. Una ragazza, originaria di Ascoli, sarebbe rimasta ferita in maniera più seria rispetto alle altre quatto persone rimaste coinvolte secondo le prime testimonianze. Allertata l’eliambulanza per il trasporto al Torrette di Ancona per ulteriori accertamenti.

Sul luogo anche le Forze dell’Ordine che dovranno fare luce sulla dinamica dello scontro. Traffico molto rallentato, in quel tratto, a causa dei vari interventi di soccorso e strada chiusa temporaneamente.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.