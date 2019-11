ASCOLI PICENO – Se venerdì 30 ottobre sarà un Friday For Future con gli studenti di tutta Italia, e non solo, che protesteranno contro il fenomeno indotto dall’uomo del cambiamento climatico, sabato 30 novembre ad Ascoli si terrà un convegno dal titolo “Cambiamenti climatici, la sfida da vincere“. Appuntamento alle ore 10.30 alla Sala Gialla della Camera di Commercio, in via Luigi Mercantini 23.

All’incontro, organizzato dalla Camera di Commercio di Ascoli, dopo i saluti del vicepresidente del Consiglio Comunale di Ascoli Pietro Frenquellucci e del presidente della Camera di Commercio delle Marche Gino Sabatini, interverranno la vicepresidente della Regione Marche Anna Casini, Mauro Buonocore del Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici, Massimiliano Fazzini, climatologo dell’Unicam, Bruno Garbini dell’Arca Benefit e Francesca Pulcini, presidente Legambiente Marche.

