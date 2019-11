ASCOLI PICENO – Dopo le voci trapelate da alcune testate giornalistiche circa l’interessamento dei Della Valle al club bianconero arriva la smentita del Patron dell’Ascoli, Massimo Pulcinelli.

In una nota afferma: “Non ho mai avuto il piacere di conoscere i Della Valle, ho appreso delle voci circolate in maniera incontrollata sul web di un presunto interessamento dell’imprenditore Della Valle all’acquisizione dell’Ascoli Calcio e, in qualità di socio di maggioranza del Club, smentisco categoricamente che la Società sia in vendita. Pensiamo al campionato, solo a quello”.

Pulcinelli conclude: “C’è una partita da vincere domenica contro un Cosenza difficile da battere, ma sono certo che faremo un’ottima prestazione e porteremo a casa punti”.

Terminerà qui la vicenda?

