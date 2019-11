ASCOLI PICENO – Cultura e sociale sugli scudi.

Particolarmente impegnativo e gratificante è stato l’autunno per la compositrice abruzzese Ada Gentile con numerose esecuzioni in tutto il mondo.

L’8 ottobre, a Rovereto, il pianista Cosimo Colazzo ha eseguito il suo brano “Preludio” mentre il 10 Ottobre, al Teatro Sociale di Como, la pianista Rossella Spinosa ed il soprano Felicita Brusoni hanno proposto l’operina dal titolo “La giornata di un soprano isterico” (Testo di Sandro Cappelletto). Il 18 ottobre, nell’ambito della 40^ edizione del Festival “Nuovi Spazi Musicali”, il Duo Alterno di Torino ha eseguito ad Ascoli Piceno il pezzo “Come passa la giornata Betty Boop”. Il 26 ottobre, a Durham (Inghilterra), al Dipartimento di Musica dell’Università, c’è stata l’esecuzione del trio “Serene ombre” da parte di John Snijders al piano, Josic Ter Haar al violino e Job Ter Haas al violoncello. Il 2 novembre a Siviglia, il pianista Cosimo Colazzo ha proposto il brano “Preludio per pianoforte”. Il 14 novembre, al Festival Internazionale di Verona, il Duo Biagini-Sini ha eseguito “Momenti veloci”, per flauto e chitarra. Il 15 Novembre, a Ne w York, all’Avery Fischer Center for Music, la violoncellista ha eseguito “Assolodivioloncello” e, sempre a New York, il 21 novembre, il pianista polacco Jakub Polaczyk ha proposto “Preludio per pianoforte” al Festival Chopin.

Infine il 6 dicembre, a Cerveteri, il Gruppo Pentarte eseguirà il pezzo “Supplica a mia madre” (testo di Pasolini) con la voce recitante di Marta Vulpi. Nella primavera del 2020 la Gentile sarà impegnata a Malta, Sofia ed Hannover dove è stata invitata per tenere una conferenza sulla sua musica.

