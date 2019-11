L’operazione si era resa necessaria per la pulizia di un’area molto frequentata dai cittadini che lamentavano il degrado

ASCOLI PICENO – “Terminati i lavori per la rimozione di rami, alberi e arbusti nei pressi del Villaggio del Fanciullo“.

Ad annunciarlo, in questi giorni, il sindaco di Ascoli, Marco Fioravanti: “L’operazione si era resa necessaria per la pulizia di un’area molto frequentata dai nostri cittadini, ringrazio Ecoinnova ed i suoi operai per l’intervento”.

“La pista ciclabile è ora nuovamente a disposizione di quanti vogliano fare sport, attività fisica e passeggiate all’aria aperta” afferma il primo cittadino di Ascoli.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.