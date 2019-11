SPINETOLI – In tutti i paesi dell’Ue la partecipazione al mercato del lavoro delle donne è inferiore a quella degli uomini. Le donne nel mondo del lavoro tendono a lavorare meno ore, lavorano in settori scarsamente retribuiti e occupano posizioni di rango inferiore rispetto agli uomini, il che determina considerevoli divari retributivi fra i generi. Tali differenze sono dovute, in una certa misura, alla radicazione profonda dei ruoli di genere tradizionali, ma anche agli incentivi economici.

Obiettivo del progetto “Lasciamo scegliere le donne!” è l’inclusione delle donne nel mondo del lavoro, attraverso la creazione, lo sviluppo ed il consolidamento di imprese femminili.

Il partenariato del progetto Erasmus Plus è composto da organizzazioni qualificate nella formazione e supporto all’imprenditoria di 6 diversi Paesi UE: Estonia, Grecia, Italia, Lituania, Portogallo, Spagna.

Service Coop è presente sul territorio da oltre 30 anni, costituitasi nel 1987 come cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata e con l’obiettivo di fornire servizi sociali volti a migliorare la qualità della vita delle persone, in particolare dei soggetti svantaggiati (giovani, disabili, donne, anziani, immigrati, ex tossicodipendenti). Nel dicembre del 1997 è diventata cooperativa sociale. La cooperativa Service Coop si è qualificata e specializzata in diverse aree di intervento, grazie alla presenza di personale altamente qualificato: psicologi, sociologi, assistenti sociali, educatori, formatori, infermieri, insegnanti di sostegno.

Il progetto “Lasciamo scegliere le donne!” costituisce il giusto riconoscimento all’attività fin ora svolta dalla cooperativa.

Il primo meeting di progetto si terrà nel comune di Spinetoli presso la sede della cooperativa il prossimo gennaio 2020.

