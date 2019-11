Tutte le occupazioni di suolo pubblico nelle vie e piazze interessate dall’evento dovranno essere attivate in modo tale da garantire una corsia di marcia utile per i veicoli di emergenza e di soccorso

ASCOLI PICENO – Con l’Ordinanza Dirigenziale 752 del 22 novembre 2019, al fine di consentire il regolare allestimento del “Villaggio di Natale”, in programma in piazza Arringo dall’1 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020, in deroga all’Ordinanza Sindacale n. 70 del 26 gennaio 2017 e s.m.i., l’Amministrazione comunale di Ascoli ha così disposto per il periodo che va dalle ore 15 del 23 novembre 2019 alle ore 24 del 12 gennaio 2020:

– i veicoli utilizzati per l’allestimento dell’iniziativa sopra specificata, che si contraddistingueranno al loro interno con una copia della presente Ordinanza, da esporre in modo ben visibile sul cruscotto del veicolo utilizzato, munita del timbro della Ditta Simbiosi Marketing srl e firma del legale rappresentante, sono autorizzati ad accedere e sostare in Piazza Arringo, limitatamente alle operazioni di carico e scarico;

– i veicoli degli espositori che si contraddistingueranno al loro interno con una copia della presente Ordinanza, da esporre in modo ben visibile sul cruscotto del veicolo utilizzato, munita del timbro della Ditta Simbiosi Marketing srl e firma del legale rappresentante, sono autorizzati ad accedere e sostare in Piazza Arringo, limitatamente alle sole operazioni di carico e scarico nelle fasce orarie 6:30-9, 13:30-16 e 21-23;

– la presente Ordinanza autorizza altresì l’uso dell’area pedonale di Piazza Arringo nel periodo che va dalle ore 15 del 23 novembre 2019 fino alle ore 24 del 12 gennaio 2020 per l’allestimento e successiva rimozione delle casette e della pista di pattinaggio del “Villaggio di Natale”.

Tutte le occupazioni di suolo pubblico nelle vie e piazze interessate dall’evento dovranno essere attivate in modo tale da garantire una corsia di marcia utile per i veicoli di emergenza e di soccorso.

L’ordinanza è disponibile all’indirizzo www.comune.ap.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17630

