ASCOLI PICENO – Scontro nel pomeriggio del 22 novembre nel Piceno, vicino Venarotta.

Incidente fra due auto, un impatto molto violento. Sul posto personale sanitario del 118, giunto con ambulanze, per i soccorsi alle persone rimaste coinvolte. Due persone sarebbero state portate in ospedale al Torretta, tramite eliambulanza, per le ferite riportate. Altre, invece, sarebbero state portate al nosocomio di Ascoli.

Da chiarire le cause del sinistro, Forze dell’Ordine sul luogo per i rilievi.

