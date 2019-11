MONSAMPOLO DEL TRONTO – Parte male la giornata del 25 novembre sul fronte viabilità. Scontro sulla Superstrada.

Incidente sull’Ascoli-Mare, all’altezza di Monsampolo del Tronto, fra mezzi. Dinamica ancora in fase di accertamento, Polizia Stradale sul posto per i rilievi.

Sul luogo anche il personale sanitario del 118, giunto in ambulanza, per i soccorsi alle persone rimaste coinvolte dal sinistro. Allertata l’eliambulanza per il trasporto di uno dei feriti al Torrette di Ancona.

Disagi alla circolazione, rallentata a causa degli interventi di soccorso ma anche dalla presenza dei cantieri stradali.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.