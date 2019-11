ASCOLI PICENO – In questi giorni il Piceno è ancora scosso dal drammatico incidente in Superstrada, vicino a Monsampolo, costato la vita a due camionisti.

Qui il nostro articolo

Nelle scuole si ricordano, sempre in questi giorni, le vittime della strada. La Consulta Provinciale degli studenti della Provincia di Ascoli Piceno, in collaborazione con la Prefettura di Ascoli Piceno in riferimento alla legge 29 dicembre 2017 227 “Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime della strada”, organizzano una iniziativa volta a sensibilizzare gli studenti sugli effetti, troppo spesso drammatici, che derivano dal mancato rispetto del codice della strada.

L’evento si terrà il 27 novembre, dalle ore 9.15 alle ore 12.30 presso l’Auditorium “Emidio Neroni”, Rua del Cassero, riservando un’attenzione particolare agli studenti delle scuole secondarie di II grado della Provincia di Ascoli.

La finalità del convegno è quella di evidenziare il valore della vita umana e la gravità delle menomazioni che possono derivare dal mancato rispetto delle regole del Codice della Strada e, più in generale, da condotte di guida non sempre consapevoli e responsabili, da stili di vita non corretti, caratterizzati dall’uso di sostanze alcoliche e stupefacenti.

Interverranno il comandante della Polizia Stradale, Luca Iobbi, Jonni Perozzi dell’Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada Onlus, il Maggiore Cristiano Barboni del Comando provinciale dei Carabinieri di Ascoli, la dottoressa Cristiana Biancucci della Croce Rossa Italiana sezione provinciale di Ascoli e il dottor Daniele Luciani del dipartimento di Prevenzione dell’Area Vasta 5.

