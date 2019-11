ASCOLI PICENO – Torna per il secondo anno consecutivo l’evento Etsy Made Local ad Ascoli Piceno il 14 e 15 dicembre. Etsy e Lost in Piceno aiutano Ascoli Piceno a entrare in contatto con i creativi e designer della comunità locale, creatori degli speciali regali artigianali presenti nel mercato di Etsy Made Local presso il Chiostro di San Francesco, nel weekend del 14 e 15 dicembre. Etsy Made Local è la perfetta destinazione per i clienti che vogliono anticipare la corsa ai regali di Natale e trovare il regalo perfetto.

L’evento rientra nelle giornate in cui tantissime città italiane celebreranno i creativi, designer e collezionisti che compongono la creativa comunità di venditori presente su Etsy.com, il marketplace globale per i prodotti fatti a mano e vintage. Due giornate che invitano le persone a cercare i regali di Natale a livello locale.

Oltre 30 negozianti Etsy locali saranno presenti presso il mercato di Etsy Made Local organizzato da un team di venditori Etsy e promosso dall’associazione culturale Lost in Piceno, con prodotti che vanno da vestiti e gli accessori fino a vere e proprie opere d’arte. L’evento offrirà agli abitanti di Ascoli la possibilità di scoprire alcuni tra i migliori esempi della comunità creativa della regione: si potrà entrare in contatto con creativi e designer e acquistare direttamente da loro. Oltre a fornire la perfetta occasione per trovare regali speciali, economici e significativi in vista del Natale, l’evento includerà anche workshop e conferenze che si terranno nelle giornate di sabato e domenica nell’Auditorium del Polo Sant’Agostino.

Per Pamela Carpani e Gloria Di Domizio di Lost in Piceno “l’Etsy Made Local è un importante appuntamento per la città e per tutti gli appassionati di handmade di qualità che vogliono fare regali di Natale realizzati da artigiani locali. Un’occasione unica per chi non conosce ancora questo mondo, di vedere tutta la creatività dei crafter e approcciarsi a un nuovo modo di fare acquisti: un modo etico e consapevole, che guarda alla qualità dei materiali, alla realizzazione impeccabile e premia l’ingegno dei maker. Uno shopping sostenibile insomma, che siamo sicure conquisterà l’attento pubblico ascolano.”

Lost in Piceno, che da sempre ha a cuore l’immagine di Ascoli, promuove e supporta questo evento realizzato da un team di venditori Etsy perché crede nella rete che si crea lavorando insieme, con competenza, per una città che si fa vetrina di eventi di qualità.

