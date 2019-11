ASCOLI PICENO – In merito all’articolo da noi qui linkato, riportiamo di seguito la precisazione di Giorgia Latini, deputata ascolana della Lega.

“Io ero presente ieri nell’Aula di Montecitorio”. L’onorevole Giorgia Latini, vicepresidente della Commissione Cultura alla Camera dei Deputati, fa chiarezza in merito alla notizia diffusa stamane dal quotidiano “Il Tempo” e ripresa da alcune testate locali e nazionali in cui si evidenzia l’assenza in Aula di gran parte dei deputati in occasione della discussione sulle “Disposizioni urgenti per l’accelerazione e il completamento della ricostruzione in corso nei territori colpiti da eventi sismici”.

“Credo sia doveroso precisare quanto erroneamente riportato da alcuni organi di stampa” ha spiegato l’onorevole Giorgia Latini. «”Personalmente sono stata presente in Aula e ho assistito agli interventi dei colleghi Luigi D’Eramo e Gianni Tonelli. Sbaglia dunque chi afferma che non vi fossero rappresentanti della Lega né parlamentari del territorio: io e i colleghi D’Eramo e Tonelli eravamo presenti in Aula. Fatta questa doverosa precisazione, è bene chiarire anche come ieri non fosse in programma alcun dibattito parlamentare: si trattava esclusivamente di una discussione generale”.

“Il lavoro fattivo avviene al contrario in Commissione, dove tutti i parlamentari della Lega sono sempre stati presenti. E molto sarà fatto proprio in queste ore in Aula, quando saranno discussi tutti gli emendamenti presentati sul decreto. Basta dunque fake news: insieme ai colleghi D’Eramo e Tonelli ero presente ieri in Aula. La Lega non abbandonerà mai le popolazioni colpite dal terremoto, chi cerca di screditare il nostro operato danneggia solo le comunità già messe in ginocchio dal sisma”.

