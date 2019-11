L’Ascoli sarà impegnato in tre trasferte consecutive: sabato 30 novembre affronterà la Salernitana all’Arechi, martedì 3 dicembre sfiderà in Coppa Italia il Genoa al Luigi Ferraris alle ore 18 e sabato 7 dicembre alle ore 15 sarà di scena al Castellani di Empoli.

ASCOLI PICENO – Dopo lo strepitoso successo contro il Cosenza, i bianconeri di mister Zanetti hanno ripreso ad allenarsi in vista della sfida di sabato pomeriggio con la Salernitana. Attivazione fisica, tecnica, possesso palla, giochi di posizione, partita e lavoro aerobico il programma svolto nel pomeriggio del 26 novembre. Lavoro differenziato per Ninkovic, Brosco e Padoin. Terapie per Pucino.

L’Ascoli sarà impegnato in tre trasferte consecutive: sabato 30 novembre affronterà la Salernitana all’Arechi, martedì 3 dicembre sfiderà in Coppa Italia il Genoa al Luigi Ferraris alle ore 18 e sabato 7 dicembre alle ore 15 sarà di scena al Castellani di Empoli.

Il Giudice Sportivo, con riferimento alla gara di domenica Ascoli-Cosenza, ha squalificato per una giornata l’attaccante bianconero Nikola Ninkovic, ammonito per la quinta volta da inizio stagione. Il calciatore sarà a disposizione per il Genoa in Coppa Italia (3 dicembre) e l’Empoli in Campionato (7 dicembre). Ammenda di € 1.000,00 per Riccardo Brosco, ammonito per proteste. Resta in diffida Pucino.

Statistiche. Ottava rete in partite ufficiali 2019/20 per Gianluca Scamacca, classe 1999, alla sua terza doppietta stagionale dopo le 2 in Coppa Italia (cui si aggiunge anche quella in Under 21 contro il Lussemburgo del settembre scorso). Per lui 666’ in campo con la maglia bianconera, il che significa una rete ogni 83’. (Football Data)

