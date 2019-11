Qui il Pdf: Voucher Innovation Manager

ANCONA – Terra di manager innovativi. E non per poco. In uno studio, del quale riportiamo il documento in Pdf, realizzato da Invitalia e Ministero per lo Sviluppo Economico e divulgato lo scorso 11 novembre a Roma, emerge chiaramente come le Marche siano la regione che più di ogni altra – e di gran lunga – ha dalla sua la presenza di manager innovativi, o “Innovation manager” per usare una definizione anglosassone, come da titolo della presentazione curata da Fabio Pagliarini (responsabile Pubblica Amministrazione Digitale di Invitalia) e Danila Sansone (Responsabile Programmazione Comunitaria Invitalia).

Se in termini assoluti è infatti la Lombardia la regione con più manager innovativi (1.863) e le Marche seguono ben piazzate a 465 (quattro volte quelli dell’Umbria e più del doppio degli abruzzesi), in rapporto alla popolazione spicca notevolmente il numero di manager innovativi marchigiani: ogni 100 mila abitanti ci sono 30 manager dell’innovazione: segue a distanza l’Emilia-Romagna (20) e quindi Lombardia e Toscana (19), e oltre il doppio della media nazionale (15).

Anche sull’età media i dati marchigiani sono positivi: le Marche sono la sesta regione per età, dopo cinque regioni meridionali capitanate dal Molise, mentre le donne “manager innovative” sono il 16,6% del totale: un dato non positivo in termini assoluti ma che posizionano le Marche al quinto posto nazionale, oltre la media del 15%.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.