ASCOLI PICENO – “Abbiamo già avuto modo di vederlo all’opera durante la fase del Bootcamp delle Under Donne, quando accompagnò le ragazze durante le loro performance al Flux Club di Berlino. Sfera Ebbasta in quell’occasione aveva scelto di portare con sé proprio Dardust, pianista, compositore e uno dei produttori più apprezzati del momento”.

Così X Factor Italia annuncia la presenza in studio, questa sera dalle 21 su Sky, come ospite. del compositore e artista ascolano Dario “Dardust” Faini.

Il nome di Dardust, come la sua musica, è la combinazione, un ibrido delle sue influenze: un omaggio a “Ziggy Stardust”, l’alter ego di David Bowie, che ha ispirato uno spazio immaginario leggendario che vive ancora oggi, così come il duo “Dust Brothers” che in seguito divenne famoso come “The Chemical Brothers” con il loro album di debutto Exit Planet Dust.

Dardust inizia la sua carriera nei primi anni 2000, e parallelamente al suo percorso solista, collabora, come produttore e autore, con i più importanti artisti italiani tra i quali i nostri Marco Mengoni, Francesca Michielin, Lorenzo Fragola, Mahmood (con cui vince l’ultimo Festival di Sanremo con il brano ‘Soldi’), Fedez e Sfera Ebbasta, oltre ai grandi Cristiano De André, Fiorella Mannoia, Elisa, Alessandra Amoroso, Jovanotti, per citarne solo alcuni.

