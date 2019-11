ASCOLI PICENO – Con l’Ordinanza Dirigenziale numero 774 del 27 novembre, in occasione dell’esecuzione delle opere di sistemazione della sede stradale, l’Amministrazione comunale di Ascoli ha istituito l’interdizione della circolazione stradale in via Vallefiorana al km 3+700 dal 2 al 16 dicembre con orario 0-24.

