Dopo 8 mesi, 12 paesi e 2 continenti in sella a un tandem, l’ascolano non vedente farà ritorno nella propria città d’origine per raccontare la sua impresa con i compagni di viaggio Michele Giuliano e Samuele Spriano

ASCOLI PICENO – Un viaggio davvero particolare sarà raccontato in un incontro previsto in città.

È stato presentato questa mattina nella sala Ceci della Pinacoteca Civica l’evento “I to eye: in tandem oltre le barriere”, patrocinato dal Comune di Ascoli Piceno e in programma domenica 1 dicembre alle ore 17:30 presso il Green Park – Circolo Sportivo Fondazione Carisap.

Dopo 8 mesi, 12 mila km, 12 paesi e 2 continenti in sella a un tandem, l’ascolano non vedente Davide Valacchi farà ritorno nella propria città d’origine per raccontare la sua straordinaria impresa con i compagni di viaggio Michele Giuliano e Samuele Spriano.

In conference call è intervenuto Davide Valacchi, cicloviaggiatore protagonista del progetto. Alla conferenza stampa hanno partecipato Massimiliano Brugni, assessore ai Servizi Sociali, Domenico Stallone, assessore allo Sport e Donatella Ferretti, assessore alla Cultura, oltre a Cristiano Massari del Green Park.

