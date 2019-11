OFFIDA – Iniziativa sociale nel territorio.

Venerdì 29 novembre, alle 20:30, nella Sala polivalente Pertini di via Roma ad Offida sarà inaugurata la sede dell’associazione Sos Bambino International Adoption Onlus.

Per l’occasione si terrà l’incontro, “Il bambino venuto da lontano” un’ importante occasione per approfondire i temi dell’adozione internazionale.

Interverranno il Sindaco di Offida Luigi Massa, l’Assessore Isabella Bosano, la Presidente di Sos Bambino I. A. Egles Bozzo e un genitore adottivo, Luisa Balbi, porterà la sua testimonianza.

“Offida diventa il centro per l’informazione per l’adozione internazionale di tutto il territorio – commenta la Bosano – Questa tematica così importante ha a che fare anche con il valore che la nostra Amministrazione dà all’inclusione”.

“Grazie al punto informativo nel Comune di Offida – Egles Bozzo, presidente dell’associazione – potremo offrire supporto anche alle coppie di questo territorio. Come Ente autorizzato dalla Cai (Commissione Adozioni Internazionali) possiamo seguire tutte le famiglie che vogliono accogliere un bambino straniero e siamo operativi in più di 10 Paesi. Contemporaneamente offriamo un accompagnamento nel post adozione sia per quanto riguarda l’inserimento famigliare, sociale e scolastico”, Sos Bambino è un’organizzazione impegnata nella tutela dell’infanzia in difficoltà e supporta le coppie di aspiranti genitori in possesso del decreto di idoneità all’adozione internazionale.

È autorizzata dalla Commissione per le Adozioni Internazionali a svolgere le attività in Russia,Ucraina, Colombia, Messico, Bolivia, Tanzania, Kazakhstan, Repubblica Domenicana e Haiti.

Nata nel 1998 a Vicenza, su iniziativa di famiglie che hanno vissuto l’esperienza adottiva e vicine all’infanzia in difficoltà. Oggi le sedi dell’associazione sono 12 e lo staff è composto da numerosi esperti che forniscono supporto sia alle coppie che iniziano il percorso adottivo, sia alle neo famiglie nel periodo di inserimento del minore.

