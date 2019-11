ASCOLI PICENO – In questi giorni il Piceno è apparso in quasi tutte le forme in televisione. Dal calcio, alla cucina, ai quiz game: mancava la musica.

Ci ha pensato il musicista, produttore musicale, compositore e artista Dario “Dardust” Faini a completare il tassello.

L’ascolano è stato ospite e protagonista assoluto di X Factor Italia nella serata del 28 novembre su Sky. Dardust ha aperto la prima manche del sesto Live Show con una grandiosa performance sulle note del suo ultimo singolo “Sublime.” Per rivedere l’esibizione clicca qui, la sua performance è stata realizzata sotto la guida di Simone Ferrari, il direttore creativo del noto programma televisivo.

Applausi scroscianti da parte di pubblico e molti messaggi di apprezzamento sul Web. Ma l’artista ascolano ha dato prova della sua bravura per gran parte della trasmissione accompagnando, insieme ad un orchestra di quaranta elementi, le esibizioni degli sfidanti dell’edizione 2019 di X Factor Italia.

Dario “Dardust” Faini ha mostrato tutta la sua bravura nel suonare vari strumenti, da quelli classici a quelli innovativi e il pubblico, sia chi era in platea al Palazzetto di Monza sia chi era seduto sul divano di casa, ha apprezzato molto il suo talento immenso.

