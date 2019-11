ASCOLI PICENO – Arte, cultura e ceramica si incontrano per dar vita a una esposizione in città.

Il 29 novembre presso il complesso Monumentale dell’Arte Ceramica in piazza San Tommaso è stata inaugurata la mostra “Grand Tour” – Alla scoperta della Ceramica Classica italiana.

Una collezione di prestigio con oltre 65 pezzi di ceramica da mensa di foggia classica, tipiche della tavola italiana.

Ogni visitatore si immerge in un affascinante viaggio alla scoperta del nostro bel Paese, attraverso una selezione di ceramiche di gusto tradizionale appartenenti alla collezione di rappresentanza di AiCC.

La mostra è stata introdotta dall’Assessore alla Cultura Donatella Ferretti e dal Professor Stefano Papetti, mentre la curatrice della mostra Viola Emaldi ha illustrato ai tanti appassionati le opere d’arte che vi erano esposte.

La permanenza comprenderà tutto il periodo natalizio fino al 13 gennaio e sarà una vetrina unica in Italia per tutti i turisti e viaggiatori che approderanno in città.

