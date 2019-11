Un pari che vale oro per tenere lontani gli avversari ma che sta stretto all’Ascoli che avrebbe potuto scalare posizioni.

SALERNO – Termina in parità il match tra i granata e i bianconeri, ci pensa Scamacca a pareggiare al 63 esimo e rimettere l’Ascoli in gioco. Un pari che vale oro per tenere lontani gli avversari ma che sta stretto all’Ascoli che avrebbe potuto scalare posizioni.

Scamacca a Dazn dopo il match: “Ho trovato il gol questo è il calcio abbiamo fato una grande partita questa è la strada giusta. Zanetti ci ha detto che stavamo facendo un’ottima partita che il gol sarebbe arrivato, un punto ci sta stretto. Cosa manca? Sfruttare meglio le occasioni, il gioco c’è e le occasioni anche sicuramente dobbiamo migliorare sempre lo stiamo facendo. In serie B tanti talenti, l’Ascoli mi sta dando tanto ogni giorno mi mette alla prova qui bisogna dare sempre il massimo la scelta migliore che potessi fare.”

