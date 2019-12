ASCOLI PICENO – I bianconeri di Zanetti si preparano al match infrasettimanale che la vedrà impegnati nel 4° turno di Coppa Italia contro il Genoa. Seduta defaticante nel pomeriggio di ieri. Questa mattina dalle 11 allenamento di rifinitura. Nel pomeriggio la squadra si imbarcherà sul volo diretto a Genova. La gara sarà trasmessa in diretta su Rai Sport a partire con il collegamento dalle 17.45.

Mercoledì mattina i bianconeri si trasferiranno in Toscana per iniziare a lavorare alla sfida di campionato con l’Empoli, in programma sabato al Castellani alle ore 15. Un tour de force che costringerà mister Zanetti ad un turn over importante, considerando la delicata sfida di sabato probabilmente nel match di Coppa Italia saranno impiegati alcuni giocatori che stanno trovando meno spazio, sarà sicuramente in campo Giacomo Beretta, perfettamente recuperato e subentrato già nel finale nella sfida contro la Salernitana.

Nel Genoa l’ex bianconero Andrea Favilli dovrebbe partire tra i titolari.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.