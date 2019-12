Nel quarto turno di Coppa Italia Zanetti dà spazio a chi finora ha giocato meno e schiera Lanni tra i pali, Laverone, Ferigra, Valentini e D’Elia in difesa, Gerbo, Troiano e Brlek a centrocampo e Ninkovic dietro Ardemagni e Beretta

Genoa–Ascoli 4° turno di Coppa Italia martedì 3 dicembre ore 18 stadio “Marassi” di Genova; chi vince affronterà il Torino negli ottavi di finale

Formazioni:

GENOA (4-3-1-2): Jandrei; Biraschi, Romero, Criscito, Pajac; Jagiello, Radovanovic, Cassata; Agudelo; Pinamonti, Cleonise. A disposizione: Radu, Marchetti, Goldaniga, Sturaro,Pandev, Eboua, Rovella, Favilli, Klimavicius. All.: Thiago Motta

ASCOLI (4-3-1-2): Lanni; Laverone, Ferigra, Valentini, D’Elia; Gerbo, Troiano, Brlek; Ninkovic; Beretta, Ardemagni. A disposizione: Leali, Brosco, Gravillon, Andreoni, Padoin, Cavion, Scorza, Petrucci, Chajia, Rosseti, Scamacca, Da Cruz. All.: Zanetti

Arbitro: Ayroldi. Assistenti: Tardino e Maccadino. IV Ufficiale: Serra

RETI:

AMMONIZIONI:

ESPULSIONI:

NOTE: 143 i tifosi dell’Ascoli in Liguria

CRONACA DEL MATCH

11′ Agudelo cerca Cleonise sulla sponda di Pinamonti, pallone troppo lungo che si spegne sul fondo

8′ Cross di Criscito dalla trequarti, Ferigra di testa allontana

6′ Cross dalla sinistra di Agudelo, Ferigra manca l’intervento e Valentini rinvia il pallone anticipando un attaccante rossoblu

4′ Brlek sbaglia un passaggio in orizzontale, il Genoa non sfrutta la buona occasione non riuscendo ad andare al tiro

2′ Valentini pressato da Pinamonti mette in fallo laterale in posizione di attacco per il Genoa

1′ Inizia la partita: Ascoli in maglia bianconera con pantaloncini e calzettoni bianchi, Genoa in divisa rossoblu

PRIMO TEMPO

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.