Genoa–Ascoli 4° turno di Coppa Italia martedì 3 dicembre ore 18 stadio “Marassi” di Genova; chi vince affronterà il Torino negli ottavi di finale

Formazioni:

GENOA (4-3-1-2): Jandrei; Biraschi, Romero, Criscito, Pajac; Jagiello (71′ Pandev), Radovanovic, Cassata (87′ Rovella); Agudelo; Pinamonti, Cleonise (70′ Sturaro). A disposizione: Radu, Marchetti, Goldaniga, Eboua, Favilli, Klimavicius. All.: Thiago Motta

ASCOLI (4-3-1-2): Lanni; Laverone, Ferigra, Valentini, D’Elia; Gerbo, Troiano, Brlek (85′ Cavion); Ninkovic (49′ Rosseti); Beretta (69′ Da Cruz), Ardemagni. A disposizione: Leali, Brosco, Gravillon, Andreoni, Padoin, Scorza, Petrucci, Chajia, Scamacca. All.: Zanetti

Arbitro: Ayroldi. Assistenti: Tardino e Maccadino. IV Ufficiale: Serra

RETI: 14′ Pinamonti, 48′ Beretta, 68′ Criscito (A), 72′ Criscito, 78′ Pinamonti

AMMONIZIONI: 23′ Brlek, 34′ Troiano, 40′ Biraschi, 66′ Laverone

ESPULSIONI:

NOTE: 143 i tifosi dell’Ascoli in Liguria. Recupero: 0 p.t., 4′ s.t.

CRONACA DEL MATCH

90’+3′ Da Cruz arriva al cross dentro l’area genoana, Romero chiude in corner

90′ Saranno 4 i minuti di recupero

90′ Tiro di Pajac dal limite dell’area, il pallone deviato finisce in corner

88′ Punizione di Laverone per Troiano, il regista bianconero tocca di testa ma non trova la porta genoana

85′ Ultimo cambio per l’Ascoli: Cavion per Brlek

81′ Buona iniziativa di Da Cruz sulla sinistra, la difesa genoana intercetta però la sfera

78′ Vantaggio del Genoa: Pinamonti con un calcio al volo in diagonale batte Lanni

77′ Sulla battuta di Laverone Ferigra non riesce a colpire il pallone di testa, il possesso torna ai rossoblu

76′ Gerbo viene atterrato sulla trequarti, punizione da posizione defilata per l’Ascoli

72′ Pareggio del Genoa: Criscito devia alle spalle di Lanni da ottima posizione, il risultato torna in parità

71′ Criscito si libera al tiro in area, il pallone sfiora il palo e termina fuori

68‘ Goooooooooool dell’Ascoli!!!!!!!! Gerbo con un’azione ostinata si libera al cross dalla destra, Criscito devia nella sua porta

66′ Laverone strattona Pajac prolungatamente e si becca il cartellino giallo

63′ Buona azione dell’Ascoli che arriva al cross con Beretta dalla trequarti, la difesa genoana fa però buona guardia

60 D’Elia combatte sulla sua corsia con Cleonise e conquista una punizione che permette ai suoi compagni di rifiatare

57′ Cross insidioso di Pajac dalla sinistra, il velo di Pinamonti non trova compagni ed il possesso palla torna ai bianconeri

54′ Ancora una ripartenza dell’Ascoli, il cross di Beretta è troppo alto per l’accorrente Ardemagni

52′ Contropiede del Genoa, Pinamonti arriva al tiro ma spara altissimo da ottima posizione

49′ Primo cambio della partita: Rosseti prende il posto di Ninkovic

48′ Goooooooooool dell’Ascoli!!! Beretta!! L’attaccante bianconero batte Jandrei con un colpo sotto dopo una veloce ripartenza bianconera

47′ Cleonise si incunea in area ascolana e crossa, Valentini di testa respinge

46′ Inizia la seconda frazione di gioco

SECONDO TEMPO

45′ Finisce il primo tempo senza recupero

44′ Gerbo ruba palla a Criscito che lo stende, punizione per l’Ascoli vicino la bandierina del corner

42′ Contropiede potenzialmente pericoloso per il Genoa, Agudelo sbaglia l’ultimo passaggio consentendo ai difensori bianconeri di recuperare palla

40′ Biraschi atterra Ardemagni a metà campo, ammonizione per lui

37′ Genoa vicino al raddoppio: Cassata batte a rete con Lanni battuto, D’Elia sulla linea respinge il pallone

36′ Ninkovic cerca D’Elia sulla sinistra, Biraschi capisce tutto e anticipa il terzino bianconera

33′ Cross basso di Pajac dalla corsia sinistra, Ferigra anticipa tutti e respinge l’assalto rossoblu

29′ Criscito finisce a terra in area di rigore bianconera contrastato da Gerbo, tutto regolare per il signor Ayroldi

27′ Traversone di Gerbo ancora dalla fascia destra, Jandrei esce dai pali e fa sua la sfera

24′ Cross basso di Beretta dalla destra, la difesa genoana respinge il pallone

23′ Brlek stende Biraschi a centrocampo, cartellino giallo per il croato

21′ Punizione dai 30 metri per il Genoa: il tiro di Pjac è deviato dalla barriera in corner

18′ Ci prova Ardemagni di testa, il tocco sporco dell’attaccante è facile preda di Jandrei

17′ L’Ascoli prova a reagire alzando il baricentro, il cross di Ninkovic è però troppo profondo e non trova nessun attaccante in maglia bianconera

14′ Gol del Genoa: cross di Cleonise dalla destra, Pinamonti legge bene la traiettoria e batte Lanni bruciando Ferigra

11′ Agudelo cerca Cleonise sulla sponda di Pinamonti, pallone troppo lungo che si spegne sul fondo

8′ Cross di Criscito dalla trequarti, Ferigra di testa allontana

6′ Cross dalla sinistra di Cassata, Ferigra manca l’intervento e Valentini rinvia il pallone anticipando un attaccante rossoblu

4′ Brlek sbaglia un passaggio in orizzontale, il Genoa non sfrutta la buona occasione non riuscendo ad andare al tiro

2′ Valentini pressato da Pinamonti mette in fallo laterale in posizione di attacco per il Genoa

1′ Inizia la partita: Ascoli in maglia bianconera con pantaloncini e calzettoni bianchi, Genoa in divisa rossoblu

PRIMO TEMPO

