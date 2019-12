Una mattinata all’insegna della formazione in materia di trasparenza aperta alla partecipazione di funzionari e cittadini

ASCOLI PICENO – Accesso agli atti e accessibilità dei documenti sono i principali temi che saranno affrontati in un appuntamento in programma in città.

È in programma lunedì 16 dicembre, dalle 10:30 alle 12:30, nella sala dei Savi di Palazzo dei Capitani la settima edizione della “Giornata della Trasparenza”, l’iniziativa promossa dal Comune di Ascoli Piceno in collaborazione con Cittadinanzattiva.

Ad aprire i lavori sarà il sindaco Marco Fioravanti, che porterà i saluti dell’Amministrazione ai partecipanti. Toccherà poi all’avvocato Vincenzo Pecoraro, Segretario Generale del Comune di Ascoli Piceno e responsabile della trasparenza amministrativa, introdurre i principali temi della giornata, come il valore della trasparenza, le differenze tra le varie tipologie di accesso agli atti e l’accessibilità dei documenti, che verranno poi approfonditi dall’avvocato Caterina Fossari, coordinatrice di Cittadinanzattiva.

