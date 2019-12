ASCOLI PICENO – Appuntamento con cultura, musica e tradizione.

L’Amministrazione Comunale di Ascoli Piceno, seguendo una bella tradizione che si rinnova ormai da tantissimi anni, desidera accogliere l’arrivo del 2020 con la cittadinanza, nell’autentico tempio della musica e della cultura che è il Teatro Ventidio Basso.

Il Sindaco Marco Fioravanti, l’Assessore alle Attività Culturali Donatella Ferretti e tutti gli amministratori desiderano salutare l’anno che se ne va e festeggiare il neonato 2020 con un brindisi augurale, accompagnati dalle note di grandi ed immortali brani della nostra tradizione musicale della lirica e dell’operetta.

Il programma della serata si suddivide in due parti: inizialmente verranno eseguiti esclusivamente brani lirici composti dal nostro corregionale Gioacchino Rossini tra cui l’Ouverture de La gazza ladra e altre celebri arie tratte da Semiramide e da Il barbiere di Siviglia, concludendosi con il maestoso e trionfale coro finale tratto da Guillame Tell, “Tout change et grandit en ces lieux” conosciuto da tutti come sigla di apertura dei programmi TV della RAI dal 1954 al 1986.

Nella seconda parte troveranno spazio dei brani del melodramma ottocentesco italiano di Donizetti, Verdi con l’immancabile “Brindisi”, Puccini e, per finire, brani più spensierati e brillanti tratti dall’operetta di Johann Strauss Jr.

Come ogni anno non mancheranno i bis di rito. Durante l’intervallo nel foyer del teatro, ci sarà lo scambio di auguri ed il brindisi per il nuovo anno 2020 tra il Sindaco, gli amministratori ed il pubblico tutto.

Un tradizionale appuntamento da non mancare anche perché il Teatro Ventidio Basso si mostrerà in tutta la sua bellezza con l’apprezzatissimo sipario storico, gli addobbi floreali e una scenografia raffinata impreziosita da un fondale dipinto mai utilizzato in precedenza.

