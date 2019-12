ASCOLI PICENO – Sempre alle prime ore del 5 dicembre, poco dopo l’arresto del pusher vicino via Napoli, altro fermo compiuto dalla Polizia nel capoluogo.

Un quarantenne, visto aggirarsi con fare sospetto in zona San Marcello, è stato sottoposto a controllo dagli agenti della Squadra Mobile ed è stato trovato in possesso di una dose di sostanza stupefacente del tipo cocaina, confezionata come quelle in possesso dell’uomo bloccato poco prima in via Napoli.

Per questo è stato deferito per detenzione illegale di sostanze stupefacenti.

