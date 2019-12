La squadra di Zanetti non si piega fino all’ultimo secondo ed esce a testa alta dal “Castellani” con il rammarico di non aver sfruttato il vantaggio del primo tempo

Ore 15:00, stadio “Castellani” di Empoli, match valido per la 15 esima giornata del campionato di Serie B 2019/20

L’Ascoli si presenta con 250 tifosi al seguito pronti a sostenere i bianconeri dal settore Ospiti dell’impianto. I toscani, reduci dalla sconfitta per 4-0 sul a Frosinone. I bianconeri hanno pareggiato invece 1-1 a Salerno e perso 3-2 al “Ferraris” contro il Genoa in Coppa Italia con due belle prestazioni. Tra gli azzurri sulla fascia si rivede l’ex Frattesi.

Le parole di Riccardo Brosco al termine della prima frazione ai microfoni di Dazn: “Sapevamo che potevamo rischiare qualcosa siamo partiti con 4 punte ma ci crediamo di poter vincere, era importante non farli pareggiare il primo tempo ora dobbiamo tenere duro e non farli ripartire in contropiede.”

Le parole di La Gumina al termine della prima frazione ai microfoni di Dazn: “Torno a segnare su azione dopo un anno ma non mi interessa, l’importante è che la squadra ha reagito dopo il gol abbiamo messo in campo tutta la nostra forza. Esultanza sentita, ovviamente il gol all’ultimo è sempre più bello e ci ha dato tanta carica per ripartire l’importante è che la squadra segua il mister, Brignoli ha fatto una parata straordinaria è un grande portiere sono contento per lui. Muzzi era un attaccante e ci ha spiegato bene come eludere i difensori. Sul rigore? Bravo Leali, la palla era angolata poi un pò di sfortuna.”

FORMAZIONI UFFICIALI

EMPOLI (4-3-1-2): Brignoli; Veseli (81′ Antonelli), Maietta, Nikolaou, Balkovec; Frattesi, Ricci (67′ Stulac), Bandinelli; Dezi (74′ Laribi); La Gumina, Mancuso. A disposizione: Provedel, Perucchini, Pirrello, Bajrami, Fantacci, Piscopo, Merola. Allenatore: Muzzi

ASCOLI (4-2-3-1): Leali; Padoin, Brosco, Gravillon, D’Elia; Cavion, Petrucci; Da Cruz (42′ Brlek), Ninkovic (80′ Gerbo), Chajia (66′ Ardemagni); Scamacca. A disposizione: Lanni, Novi, Valentini, Ferigra, Laverone, Troiano, Scorza, Beretta, Allenatore: Zanetti

Arbitro: Lorenzo Illuzzi della sezione di Molfetta

RETI: 24′ Brosco. 61′ Balkovec. 93′ La Gumina

AMMONIZIONI: Chajia (A.), Gravillon (A.)

NOTE: 4′ recupero p.t., 4′ recupero s.t.

CRONACA DEL MATCH

SECONDO TEMPO

94. fischio finale

94′ miracolo di Brignoli all’ultimo secondo sul colpo di Ardemangi di testa in area

93′ GOL EMPOLI. La Gumina trova in caduta il gol del sorpasso con un piattone anticipando l’uscita di Leali

8’7′ numero di Antonelli che dribbla in area il suo tiro viene chiuso da Gravillon

82′ ancora pericolosa l’Ascoli su corner di Petrucci con un colpo di testa di Brosco deviato da Ardemangi respinge Brignoli

79′ miracolo di Brignloi su un grande spunto di Brlek che sfodera un tiro potente dal limite dell’area

78′ colpo di testa di Frattesi che va a chiudere una triangolazione con Baldinelli, palla sul fondo

76′ con un pallonetto delizioso Ardemagni tenta di infilare Brignoli in uscita ma il portiere è fenomenale a deviare in corner con un tuffo all’indietro.

75′ Mancuso si divora il gol del sorpasso, solo in area prova la deviazione sul cross di Baldinelli, palla incredibilmente sopra la traversa

72′ ancora pericoloso l’Empoli con Dezi che riesce a servire Mancuso che si gira e sfodera un gran tiro che termina sopra la traversa

68′ Leali in tuffo devia un gran tiro dalla distanza di Frattesi

64′ Petrucci atterra in area Dezi, rigore per l’Empoli. Dal dischetto La Gumina, para Leali intercettando il tiro alla sua sinistra, palla che sbatte sul palo ed esce

57′ GOL EMPOLI. Balkovec con una punizione magistrale dal limite infila Leali sulla sua destra con un tiro potente a fil di palo

53′ gran parata di Leali nell’area piccola su tiro ravvicinato di La Gumina pronto dopo il corner a cercare la porta

51′ manata di Ricci su Cavion che colpito in volto rimane a terra, proteste dell’Empoli ma l’arbitro assegna giustamente la punizione ai bianconeri fuori dall’area empolese

PRIMO TEMPO

49′ termina il primo tempo

48′ La Gumina si gira in area, senza potenza il suo tiro para Leali

40′ infortunio serio per Da Cruz al polpaccio e chiede il cambio, al suo posto Brlek

30′ ci prova Balkovec dalla distanza, rasoterra insidioso che sfiora il palo alla destra della porta difesa da Leali

24′ GOOOOOOOOOOOOL ASCOLI. Colpo di testa di Brosco che infila in rete colpendo perfettamente un cross di Cavion proveniente dalla destra

16′ La Gumina serve a centro area Mancuso che impatta male calciando la palla in curva

10′ cross di Ninkovic per la testa di Scamacca che colpisce debolmente dentro l’area piccola, para Brignoli

9′ colpo di testa di La Gumina sotto porta ad impattare un cross perfetto di Baldinelli, palla che sfiora la traversa

1′ pericoloso l’Empoli con un bel cross dalla sinistra, nè Mancuso nè Dezi riescono ad impattare soli a centro area

0′- fischio di inizio

