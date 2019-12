ASCOLI PICENO – Comunicazione per i residenti, ma anche per lavoratori e visitatori, del capoluogo.

Lavori in corso in Via Mari ad Ascoli. Con l’Ordinanza Dirigenziale numero 794 del 9 dicembre, al fine di consentire la realizzazione dei lavori di allaccio fognario, l’Amministrazione comunale ha disposto come di seguito riportato per il tratto di via Mari compreso dall’intersezione con via Urbino fino a quella con via Pesaro, dalle ore 22 dei giorni 16, 17 e 18 dicembre fino alle ore 6 del giorno successivo, salvo termine anticipato dei lavori:

– è istituito il divieto di sosta con rimozione coatta in ambo i lati;

– è interdetto il transito veicolare con contestuale deviazione di tutte le provenienze dalle strade laterali in accordo al senso di marcia consentito;

– è interdetta la circolazione pedonale sul marciapiede, lato sud, per il tratto interessato alle opere con deviazione della stessa sul lato opposto della via, da effettuare all’altezza degli attraversamenti pedonali esistenti previa l’installazione della necessaria segnaletica di chiusura e deviazione.

