118 sul posto, un uomo e una donna in ospedale per le cure mediche

OFFIDA – Incidente nel tardo pomeriggio del 10 dicembre nell’entroterra.

Vicino ad Offida, sulla Circonvallazione, scontro fra furgone e auto per cause in fase di accertamento da parte delle Forze dell’Ordine.

Soccorse due persone dal personale sanitario del 118 giunto in ambulanza. Un uomo e una donna, alla guida dei mezzi, in ospedale per le cure mediche e gli accertamenti.

Qualche rallentamento alla circolazione.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.