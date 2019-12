ASCOLI PICENO – Evento culturale e sociale nel capoluogo.

Nuovo appuntamento per Backup che, il prossimo 12 dicembre alle ore 21 presso il Breaklive di Ascoli Piceno inaugura la nuova stagione degli eventi per il 2019/2020 con un tributo a Fabrizio De Andrè.

Lo scorso anno l’associazione aveva intrattenuto il pubblico con eventi culturali volti a far rifiorire la speranza in una città duramente colpita dal sisma del 2016, affrontando il tema dello smarrimento ma soprattutto della ripartenza dopo un avvenimento così tragico. Si riparte ora con un appuntamento che ha l’obiettivo di affrontare un tema tanto attuale quanto complesso, come quello della depressione occupazionale che da tempo attanaglia il territorio piceno. Accogliere e comprendere la fragilità umana e far maturare in ciascuno un punto di vista diverso da cui guardare le cose. Un focus quindi sulla persona, che diviene soggetto e oggetto di un mondo che cambia sempre più velocemente in ogni suo aspetto.

In particolare, il momento di giovedì mira a raccontare attraverso la musica e i testi di Fabrizio De Andrè la fragilità umana, quella fragilità che non sprona nella ricerca della prospettiva e del futuro. Faber scopre di essere amato da un Dio fragile, così vulnerabile come l’umanità che lo circonda e intesse con Lui un colloquio fraterno sul destino del mondo e degli ultimi. A dargli voce Don Salvatore Miscio, autore del testo “Dio del cielo vienimi a cercare” e la band “Spaghetti a Detroit”, che con le sue cover animerà la serata

Di seguito in dettaglio il programma della manifestazione:

ore 20, cena.

ore 21, presentazione del libro “Dio del cielo vienimi a cercare” con l’autore Don Salvatore Miscio e tributo musicale a De Andrè della band “Spaghetti a Detroit”.

Durante la serata, inoltre, sarà possibile sottoscrivere l’adesione all’associazione Backup attraverso il tesseramento 2020 e acquistare il libro dell’autore.

Per info e prenotazioni cena:

Facebook: Associazione Backup.

Breaklive: risto pub 0736344251-3483890192.

L’evento è gratuito e per iscriversi basterà accedere alla piattaforma Eventbrite mediante il seguente link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-dio-del-cielo-vienimi-a-cercare-spettacolo-letterario-musicale-82885014309?utm-medium=discovery&utm-campaign=social&utm-content=attendeeshare&utm-source=strongmail&utm-term=listing.

