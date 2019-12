ROMA – Il Governo ha messo la fiducia sul Decreto Sisma, che è all’esame del Senato e approvato in prima lettura alla Camera.

Ad annunciarlo in Aula, il ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D’Incà tra le proteste delle opposizioni. L’aula è stata sospesa e convocata la conferenza dei capigruppo per decidere le modalità del voto.

AGGIORNAMENTI ORE 14.30 Via libera definitivo al Decreto Sisma: è stato approvato dal Senato con il voto di fiducia chiesto dal Governo, con 160 voti favorevoli, 119 contrari e nessun astenuto. Il provvedimento che prevede norme per l’accelerazione e il completamento della ricostruzione nei paesi colpiti dal sisma, aveva avuto l’ok della Camera il 28 novembre scorso. Diventerà legge con la pubblicazione del testo sulla Gazzetta ufficiale.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.