ASCOLI PICENO – Festività sempre più imminenti nel capoluogo.

Fine settimana ricco di eventi natalizi e iniziative culturali in città ad Ascoli.

Si parte venerdì 13 dicembre alle ore 17:30 presso il Foyer del Teatro Ventidio Basso con “The light of Christmas”, concerto al buio di Maria Vittoria Tranquilli con musiche di Beethoven, Chopin, Ravel e una seconda parte su colonne sonore di Ennio Morricone: l’ingresso è gratuito.

Il centro storico sarà assoluto protagonista del weekend: sabato 14 e domenica 15 dicembre dalle ore 16:30 alle 19:30 in Sala Cola dell’Amatrice appuntamento con il “Riù con Noi Natale 2019”, con i bambini invitati a realizzare il proprio Pupazzo di Neve e la propria Palla di Neve.

Il Chiostro di San Francesco invece, sempre sabato e domenica, ospiterà il Mercatino dell’Artigianato “ETSY – Made Local Italy”.

Sabato da non perdere anche in Piazza del Popolo: dalle ore 17 alle 19:30 si terrà “Natale a Teatro nelle piazze”, la rassegna teatrale per bambini e famiglie con pupazzi e burattini, mentre al Foyer del Teatro Ventidio Basso alle ore 17 andrà in scena il concerto musicale di Michele Sganga “Fantasia di Natale”, con musiche di Chopin, Liszt, Rachmaniov, Sganga: i dialoghi musicali saranno a cura di Ada Gentile. Grande spazio verrà riservato infine alla musica: il “Christmas Street Band” – La Band dei Babbi Natale (Associazione Nazionale Bersaglieri sezione di Ascoli Piceno) si esibirà in maniera itinerante in centro storico sabato dalle ore 17 alle 20, mentre domenica toccherà ai “Christmas street band” – Zigatrio allietare il pomeriggio presso Largo Crivelli.

Prosegue infine il progetto “Compra in Ascoli”, promosso dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con WAP per incentivare gli acquisti di Natale nei negozi del centro storico.

