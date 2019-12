ASCOLI PICENO – Un evento dedicato al mondo della lettura e al Natale è in programma in città. Domenica 29 dicembre alle ore 11, presso la libreria Rinascita in Piazza Roma, si terrà un incontro con l’autrice Carolina D’Angelo, che presenterà i suoi nuovi lavori:️ “Gli animali del presepe” illustrato da Francesca Assirelli Illustratori, edito da Buk Buk edizioni e “Natale intorno al mondo”, illustrato da Sara Ugolotti Illustratorl, edito da Pane e Sale – Edizioni Theoria

Si tratta di un incontro di promozione alla lettura in famiglia, ricolto a tutti i bambini da 0 a 6 anni, alle loro famiglie, agli educatori e a tutti gli amanti delle illustrazioni e della lettura.

L’evento è a cura delle lettrici e dei lettori volontari “Nati per leggere”, della provincia di Ascoli Piceno. L’ingresso è libero e gratuito.

Link evento facebook: https://www.facebook.com/events/432951697608538/.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.