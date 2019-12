ASCOLI PICENO – La città delle Cento Torri si sta preparando a rendere omaggio ad una figura storica dell’Ascoli Calcio e non solo.

Questa mattina, 12 dicembre, nella sala “De Carolis e Ferri” di Palazzo dell’Arengo, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione dell’evento che si terrà mercoledì 18 dicembre presso il Teatro Ventidio Basso, per ricordare la figura di Costantino Rozzi in occasione del venticinquennale della scomparsa. I biglietti gratuiti saranno disponibili presso la biglietteria sita in Piazza del Popolo.

Erano presenti, alla conferenza, il sindaco Marco Fioravanti, Nico Stallone assessore allo sport ,Giovanni Silvestri vice-sindaco e assessore all’ urbanista, i figli di Costantino Rozzi Fabrizio Costantino e Antonella Rozzi, le nipoti Giulia Valentini e Lucia Rozzi, presentatori dell’evento Bruno Ferretti e Sandro Avignano, Giuliano Tosti socio ed ex presidente dell’Ascoli Calcio.

Qui il programma

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.