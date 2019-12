ASCOLI PICENO – Conto alla rovescia per un evento molto importante nella città delle Cento Torri.

Oggi, 12 dicembre, alla presenza del sindaco Marco Fioravanti, dell’assessore allo sport Nico Stallone è stato presentato l’evento il “Gala dello Sport” che si terrà lunedì 16 dicembre presso il Ventidio Basso di Ascoli, serata che sarà condotta dal giornalista Valerio Rosa.

Avrà i seguenti momenti: premiazioni atleti internazionali, nazionali e regionali e Premiazioni Coni.

Anche due momenti denominati “L’orgoglio ascolano” e gli Oscar dell’anno. Poi ci sarà un’altro momento dedicato allo sport paralimpico, con la partecipazione della polisportiva Borgo Solesta’ e della Picena Non Vedenti squadra di torball.

Si parlerà dell’impresa del ragazzo non vedente Davide Valacchi, che in bicicletta ha viaggiato 12 mila chilometri in 12 Paesi.

Atteso anche Riccardo Orsolini: l’attaccante del Bologna, in serie A, è reduce da un anno straordinario con prestazioni strepitose con i rossoblu e l’approdo, con rete all’esordio, nella Nazionale Italiana dopo essere diventato un pilastro dell’Under 21. Per il ragazzo di Rotella sarà come tornare a casa dato che si è messo in mostra proprio con la casacca dell’Ascoli Calcio in serie B prima di essere acquistato dalla Juventus e poi arrivato in Emilia Romagna dopo la breve esperienza con l’Atalanta.

Poi saranno presenti anche Romano Fenati, per il motociclismo, e altre personalità sportive del territorio. Un appuntamento, quindi, da non perdere.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.