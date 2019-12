CASTEL DI LAMA – Appuntamento sociale.

Sabato 14 dicembre, dalle ore 9 alle 13 nella Sala consiliare di Castel di Lama, si terrà il convegno “Lo spazio, il gioco e le relazioni nel sistema integrato di educazione e istruzione”. Un momento formativo importante per la priorità all’istruzione e il sostegno ai minori. L’evento è organizzato dall’Unione dei Comuni della Vallata e dall’Ambito Territoriale Sociale 23 (ATS23) con il patrocinio della Regione Marche e dell’Università di Macerata.

Il convegno inizierà alle 9, con il saluto delle Autorità. Saranno presenti: Andrea Cardilli, Presidente Unione dei Comuni Vallata del Tronto; Mauro Bochicchio, Sindaco di Castel di Lama e i Dirigenti Scolastici. A seguire ci sarà la presentazione da parte del Coordinatore Ats23, Luigi Ficcadenti.

Alle ore 9.30, l’intervento e un Workshop a cura della dottoressa Rosita Deluigi, Professore associato in Pedagogia Generale e Sociale dell’Università degli Studi di Macerata.

Modererà l’incontro e concluderà i lavori, la dottoressa Rita Tancredi, coordinatrice Pedagogista Ats 21.

“Nel 2017 – ricorda Luigi Ficcadenti, coordinatore Ats 23 – l’Unione dei Comuni della Vallata avviò la pratica di accreditamento per i servizi educativi per la prima infanzia (0-3 anni) per cui fu incaricata la dottoressa Rita Tancredi, che ringrazio per il grande lavoro svolto quando era coordinatrice Pedagogista nell’Ats23. Negli anni abbiamo ottenuto un’uniformità educativa e l’ottimizzazione dei tempi. Con il convegno andiamo a rafforzare il progetto pedagogico e confermiamo il nostro impegno a implementare l’offerta. Ricordo che l’Ente ha destinato 100 mila euro a sostegno degli asili nido”.

Il convegno è gratuito e verrà rilasciato attestato di partecipazione.

