ASCOLI PICENO – Ricostruzione post sisma, un tema ancora attuale nel nostro territorio.

Solo qualche giorno fa il Decreto Sisma è stato approvato dal Senato, in precedenza dalla Camera, e diverrà legge.

Il provvedimento prevede norme per l’accelerazione e il completamento della ricostruzione nei paesi colpiti dal sisma 2016 ma non sono mancate polemiche e discussioni a riguardo con delusione espressa sia dal Governatore Luca Ceriscioli sia da alcuni sindaci delle Marche: “Non sono state accolte molte nostre richieste. Avevamo inviato qualche giorno prima un documento al Premier Giuseppe Conte, purtroppo risultato vano”.

Oggi, 13 dicembre, nella sala giunta della Provincia di Ascoli, conferenza stampa di diversi primi cittadini del Piceno, presenti anche il Presidente Sergio Fabiani e la vice presidente regionale Anna Casini, che esprimono il loro pensiero sul Decreto.

Apre la conferenza Augusti Curti, sindaco di Force: “Norma stringente, inefficace che non soddisfa non solo noi primi cittadini ma anche altri Enti e associazioni del territorio. Chiedevamo l’autocertificazione, è vero, ma senza una norma strutturata che non mette i tecnici in grado di farlo è semplicemente scaricare le responsabilità. Purtroppo manca l’impegno di chi ci rappresenta a Roma. Il precedente Governo ha fatto zero, quello attuale qualcosina sta facendo ma ancora non basta. Nessuno ha mai pensato che la ricostruzione andava fatta in tre anni ma di questo passo ne passeranno quaranta. Il Premier Conte disse a Castelsantangelo che prendeva in carico, in prima linea, la questione sulla ricostruzione. Purtroppo non è stato così. Da quell’incontro non sono state mantenute le promesse. Tutto questo ci porterà a protestare nelle piazze delle Capitale, come detto qualche tempo fa. Non è una questione di partiti, il terremoto non ha colori. Vogliamo semplicemente ciò che ci deve essere riconosciuto come successo in altre parti d’Italia, tutto qui. Ad oggi perché siamo così? Perché a Roma non c’è affatto la consapevolezza di cosa stiamo passando qui. Io la vedo così alla base anche delle proposte che, appunto, avevamo presentato prima dell’approvazione di questo decreto”.

Anna Casini, vice presidente della Regione Marche: “Sono vicino ai sindaci, capisco molto bene le problematiche e non è una questione di speculazione politica. Sono problemi che si presentano, ormai, da tre anni e non si trovano soluzioni. Non è la prima volta che gli emendamenti proposti dalle Regione, dopo aver consultato i Comuni e altre enti, vengono respinti. Norme complesse e non chiare e lì si rischia di nascondere del malaffare. C’è la paura di ammettere che ci troviamo in un contesto povero e non si tiene conto che certi abusi sono stati soltanto costosi e poco utili”.

Michele Franchi, vice sindaco di Arquata del Tronto: “Già la ricostruzione è molto difficile di suo, così si rende tutto ancora più complicato. Abbiamo bisogno di snellire. Avevamo chiesto qualcosa di tranquillo ma vedo che non c’è la volontà politica: sono passati quattro Governi di tutti i colori e sono arrivato alla conclusione che nessuno vuole vedere quello che ci sta davvero nel nostro territorio e di cosa abbiamo realmente bisogno. La norma approvata non ha migliorato ma ha peggiorato la situazione già grave. I politici devono venire qui per capire davvero cosa stiamo passando e non a far le passerelle”.

Decreto Sisma, parlano i sindaci del Piceno: "Non accolte molte nostre richieste" Gepostet von Piceno Oggi am Freitag, 13. Dezember 2019

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.