Ascoli – Cittadella cronaca del match

VIDEO della coerografia dei tifosi bianconeri prima del match tra Ascoli e Cittadella

Stadio “Cino e Lillo Del Duca”, ore 15, 16° giornata Campionato di Serie B 2019/20

Mister Zanetti schiera i suoi con Ninkovic trequartista e la coppia Ardemagni – Scamacca in avanti, torna Troiano in regia con Cavion e Brlek ai lati. Ascoli a quota 21 punti, contro i 25 del Cittadella con circa 30 tifosi al seguito, in campo anche l’ex D’urso.

Presente in tribuna l’ex bianconero Addae che ha salutato anche l’ex compagno Andreoni anche lui sugli spalti per infortunio. Ascoli in campo con i calzettoni rossi in ricordo di Costantino Rozzi.

FORMAZIONI UFFICIALI

ASCOLI CALCIO 1898 (4-3-1-2): Leali; Padoin, Brosco, Gravillon, D’Elia; Cavion, Troiano, Brlek; Ninkovic (47’s.t. Valentini); Ardemagni (41’s.t. Piccinocchi), Scamacca (29′.t. Beretta). A disposizione: Lanni, Novi, Laverone, Petrucci, Gerbo, , Scorza, Chajia, Matos. Allenatore: Zanetti

CITTADELLA (4-3-1-2): Paleari; Ghiringhelli, Frare, Adorni, Benedetti; Vita (21’s.t. Luppi), Iori, Branca (37′ Panico); D’Urso; Diaw, Rosafio (28’s.t. Proia). A disposizione: Maniero, Mora, Perticone, Camigliano, Gargiulo, , Bussaglia, Pavan, Celar. Allenatore: Venturato

ARBITRO: Marini della sezione di Roma 1.

RETI:- 6′ s.t. Scamacca

AMMONIZIONI:- Frare (C.), Ghiringhelli (C.), Brlek (A.) Rosafio (C.), Troiano (A.)

NOTE: Spettatori tot.: 5.768.

p.t. 1′ recupero. s.t. 6′ recupero

CRONACA DEL MATCH:

SECONDO TEMPO

51′ fischio finale

44′ punizione dal limite per il Cittadella. Schema con pallonetto ad ingannare la barriera, tiro di Luppi respinto ma era in offside

34′ Branca ci prova con una bellissima rovesciata in area impattando un cross dalla destra, palla di poco sopra la traversa

29’Beretta appena entrato subito pericoloso con un bel cross rasoterra in area a cercare Ardemagni

28′ Ninkovic ci prova con un destro a giro al limite dell’area, palla sul fondo

22′ gol annullato a Scamacca per offside, aveva infilato in rete con un bel colpo di testa su cross di Ardemagni

17′ Ascoli pericolosa in avanti con un tiro prima di Padoin poi di Troiano, respinge la difesa

6′ GOL ASCOLI SCAMACCA. L’attaccante infila in rete con un perfetto rasoterra potente dal limite dopo aver raccolto il passaggio a rimorchi di Ardemagni su cross di Cavion

4′ punizione insidiosa del Cittadella dalla sinistra, palla sul fondo

0′- inizio della seconda frazione

PRIMO TEMPO

46′ termina il primo tempo

44′ Cittadella sempre in avanti a gestire la manovra, l’Ascoli non riesce a superare la metà campo

36′ ancora pericoloso il Cittadella con Diaw bravo a girarsi e tirare in area, respinge Leali

27′ ammomito Frare per fallo a centrocampo su D’Elia

19′ miracolo di Leali su tiro ravvicinato di Diaw, doppia respinta che salva l’Ascoli

13′ D’Urso abile in areain dribbling tira ma viene murato da Gravillon

5′ Diaw in tuffo areo, colpisce bene la palla termina sul fondo, Leali pronto sul primo palo

4′ sfiora il gol Scamacca, abile a tirare in area cogliendo un rimpallo dal corner

0- inizio del match

