Evento volto a valorizzare il territorio marchigiano e le proprie eccellenze e per favorire una intensa rete di interscambio fra aziende.

ASCOLI PICENO – Martedì 17 dicembre nel pomeriggio alle ore 18:30, nella splendida struttura dell’Hotel Ristorante Villa Picena di Colli del Tronto, si svolgerà la 2^ edizione di CRESCERE INSIEME, il progetto ideato dall’Ascoli Calcio per promuovere le aziende partner del Club, per valorizzare il territorio marchigiano e le proprie eccellenze e per favorire una intensa rete di interscambio fra aziende.

Dopo la prima edizione introduttiva dello scorso 15 novembre, si tornerà a parlare dell’ambizioso progetto fortemente voluto da Patron Pulcinelli approfondendo il tema dell’imprenditoria giovanile e dell’importanza del digital marketing per un’impresa moderna. Ad aprire la serata, condotta dal giornalista Marco Amabili, sarà proprio Patron Pulcinelli. Seguiranno gli interventi di: – Carlo Neri, Presidente dell’Ascoli Calcio;

– Andrea Di Maso, founder e CEO di Fragola Company – Digital marketing

– Roberto Alesiani, CEO Yuma Comunicazione;

– Elisa Scendoni, Presidente Gruppo Giovani Imprenditori Confindustria

– Massimiliano Bachetti, ex Presidente Gruppo Giovani Imprenditori e titolare Bachetti Food – Specialità dei Piceni;

– Giuseppe Di Stefano, responsabile ufficio acquisti del Maglificio Gran Sasso;

– Marco Gatti, Titolare e Amministratore Customizing srl;

– Giorgio Asquini, Amministratore Unico SANI CORPORATE, (Diasu Health Technologies), Presidente sanità Lazio CONFAPI;

– Piero Galasso, Direttore Scientifico SANI CORPORATE. Il meeting sarà preceduto alle ore 18 da una degustazione di vini Ciù Ciù Azienda Agricola, wine sponsor della serata e di prodotti tipici targati Bacalini, Salumificio Ciriaci e Salumificio Puzielli. Alle ore 20 raggiungeranno l’Hotel i calciatori della prima squadra e lo staff tecnico al gran completo e i giovani della Primavera bianconera per la tradizionale festa di Natale e lo scambio di auguri.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.