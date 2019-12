L’evento inaugurale, al quale parteciperanno il presidente della Regione Luca Ceriscioli, il sindaco di Montalto Daniel Matricardi e la dirigente scolastica Luigia Romagni, si terrà giovedì 19 dicembre alle ore 11 all’Istituto scolastico comprensivo (via della Scuola 1)

MONTALTO DELLE MARCHE – Un salto nel futuro. La Regione Marche dà ufficialmente avvio alla fase operativa del servizio di Banda Ultralarga con l’attivazione a Montalto delle Marche.

L’evento inaugurale, al quale parteciperanno il presidente della Regione Luca Ceriscioli, il sindaco di Montalto Daniel Matricardi e la dirigente scolastica Luigia Romagni, si terrà giovedì 19 dicembre alle ore 11 all’Istituto scolastico comprensivo (via della Scuola 1), la prima scuola in assoluto nelle aree bianche in Italia a collegarsi alla rete Bul.

La mattinata inaugurale prevede, dopo i saluti istituzionali, gli interventi dei rappresentanti del Ministero dello Sviluppo Economico, di Infratel Italia, di Open Fiber e di Tlc Fidoka.

