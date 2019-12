ASCOLI PICENO – Scontro nel primo pomeriggio del 19 dicembre nel capoluogo.

Erano da poco passate le 13 quando in via della Repubblica si è verificato un incidente stradale fra auto e bici: il ciclista, classe 1946, è stato costretto alle cure sanitarie del personale del 118 giunto sul luogo in ambulanza.

Dinamica del sinistro affidata alla Polizia Municipale. L’uomo non ha riportato per fortuna gravi conseguenze, secondo prime indiscrezioni, ma è stato comunque portato in ospedale ad Ascoli per ulteriori accertamenti.

