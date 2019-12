Ecco in cosa consistono

CASTEL DI LAMA – A Castel di Lama tre giornate tra musica, laboratori, fiabe e disegni dei bambini delle scuole elementari, nell’ultimo weekend prima di Natale.

Sabato, alle ore 16.30, in Sala consiliare verranno premiati i disegni realizzati dai bambini delle classi quinte delle scuole elementari di Castel di Lama e Villa San Antonio che, grazie al progetto “Un dono per tutti”, a cura di Avis Castel di Lama, andranno a far parte del calendario 2020 delle associazioni.

Alle 21, invece, presso la Chiesa di Villa Sant’Antonio, si terrà l’evento che ormai fa parte della tradizione lamense da diversi anni: il Concerto di natale, a cura del Corpo Bandistico Città di Castel di Lama e dell’Associazione Corale Polifonica Coro delle Ville.

Domenica 22 dicembre sarà dedicata ai bambini di tutte le età che, dalle ore 15:30 presso la Sala consiliare, potranno ascoltare fiabe e partecipare ai laboratori creativi di natale, organizzati dall’Amministrazione comunale con l’aiuto di alcune mamme.

