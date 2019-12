ASCOLI PICENO – Appuntamento musicale nel capoluogo.

Il prossimo 26 dicembre, la cantante, producer e polistrumentista HU in concerto a La Birretta di Ascoli Piceno. Serata organizzata in collaborazione con Il Piccio Booking, l’ingresso è libero e l’inizio del live è previsto per le 22:00, per ulteriori info chiamare Alessandro al 3927248964.

A seguito di esperienze come turnista e diversi concerti in giro per l’italia, nel 2016 HU aka Federica Ferracuti da il via al suo progetto: voce, synth, drum machine e altre macchine, per un set electro-pop che lentamente abbraccia il dancefloor.

Nel 2018 viene selezionata tra i 10 finalisti dello “Jager Music Lab“, che le permette di volare a Berlino vincendo due menzioni speciali. Firma diversi lavori pubblicitari, tra cui la campagna Lamborghini #Real Lovers, Chiara Ferragni Summer Campagin, “Anotherness” per Malloni e il Night Trailer Generator per Jagermeister.

Classe 1994, Federica inizia a studiare musica all’età di 12 anni, partendo dagli studi di chitarra jazz e dalle tecniche di improvvisazione. Durante gli anni successivi, si approccia allo studio del pianoforte, del basso e del violoncello per poi abbracciare il mondo della musica elettronica e della produzione.

Dicono di lei:

Dj Mag – “Hu è uno di quei talenti che vedremo presto sbocciare in modo davvero grandioso. Una promessa della musica, non del djing o della produzione, ma un tipo di artista diversa e quindi, giustamente, da mettere fuori categoria.”

Rolling Stone – “non è una dj, il dancefloor non è il suo habitat, ma ha una voce celestiale e la voglia di scoprirsi e farsi scoprire da tutti con i suoi live set elettronici…la promessa che molto preso in italia la gente parlerà di lei. Non dimenticate il suo nome, potreste trovarvi presto a fare la fila ad un suo concerto.”

Soundwall – ” la sua voce, la sua capacità di (re)inventare il pop in chiave destrutturato-digitale, il suo carisma atipico ma intensissimo hanno letteralmente rapito il cuore di tutti.”

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.