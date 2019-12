SPINETOLI – Due appuntamenti a cavallo di Natale per Spinetoli e Pagliare.

Torna il 24 dicembre il consueto evento “La slitta di Babbo Natale” a cura dell’Officina 177, mentre il 26 ci sarà il motoraduno d’epoca, a cura del Gruppo Amici Vecchie Glorie.

L’evento della vigilia si svolgerà a Spinetoli, in Piazza Leopardi e Piazza Roma, quando, dalle ore 16 arriverà un Babbo Natale in slitta, accompagnato dalla Banda di Spinetoli, che consegnerà i regali ai bambini. Regali che i genitori di questi ultimi avranno consegnato ai responsabili dell’associazione per fare una sorpresa ai propri figli. Per le famiglie che volessero aderire all’evento basta contattare l’associazione Officina 177 al numero 340/7503594.

Il 26 dicembre, a Pagliare, si terrà la 25esima edizione del Motoincontro Interregionale d’Epoca con Mostra scambio. L’iscrizione degli espositori è fissata per le 7 del mattino, mentre quella per i radunisti si terrà dalle 8:30. Dopo la benedizione delle moto, delle auto d’epoca e dei trattori, prevista per le 12, partirà il giro. La manifestazione di svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica e la mostra scambio sarà aperta fino alle ore 20.

