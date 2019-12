ASCOLI PICENO – Nella mattinata del 23 dicembre ad Ascoli Piceno, il Comandante Provinciale dei Carabinieri, Colonnello Ciro Niglio, e una rappresentanza di Carabinieri del Comando Provinciale e della locale Sezione dell’Associazione Nazionale Carabinieri con il suo Presidente, Carabiniere (in congedo) Dino Romani, hanno fatto visita ai piccoli pazienti del Reparto di Pediatria dell’Ospedale, in occasione delle festività natalizie, portando loro in dono simpatici giochi adatti alla loro età.

I bambini e i loro genitori, entusiasti per questa gradita ed inaspettata sorpresa, hanno festeggiato le divise con grande gioia mostrando vivissima curiosità e interesse.

L’iniziativa, concordata con la Direzione Sanitaria dell’Ospedale, ha riscosso unanime plauso da parte di tutto il personale sanitario presente e dei visitatori.

