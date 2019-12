OFFIDA – Fremono i preparativi per la 13 edizione del Marche Internazionale Volley Cup, l’appuntamento immancabile nel panorama natalizio sportivo di Offida, che si terrà dal 27 al 29 dicembre e coinvolgerà 4 categorie: dall’Under 13 all’Under 18.

“Lo sport è una componente imprescindibile di un’Amministrazione – commenta l’Assessore allo Sport, Cristina Capriottti – e il binomio con il sport-turismo funziona. I giovani diventano così protagonisti di un evento che coniuga il tradizionale concetto di

sport, a uno ben più ampio del confronto di socializzazione e divertimento. Per la sua dinamicità, il Marche Internazionale Volley Cup coinvolge altre città cittadine. A fare squadra non saranno solo le atlete ma tutto il territorio Piceno”.

La manifestazione sportiva partirà con la presentazione di tutte le squadre al Serpente Aureo, nella mattinata del 27 dicembre, alla presenza di tutte le squadre. Le gare si svolgeranno nei vari palasport (Offida, Ascoli Piceno, Castel di Lama, Castignano,

Grottammare, Castorano, Spinetoli e San Benedetto del Tronto) e la premiazione si terrà domenica 29 dicembre dalle ore 18, al Palaspeca di San Benedetto.

“Un traguardo importante per noi, presenteremo la prima nostra squadra di Serie B – continua Paola Benigni, presidente Ciù Ciù Offida Volley – Inoltre saranno 3 le squadre che l’Offida Volley porterà in campo. Le atlete, provenienti da tutta Italia, si sfideranno in

10 palestre distribuite sul territorio e saranno accompagnate dai famigliari che avranno l’occasione di conoscer i nostri borghi.

In questa maniera lo sport si unisce al turismo. Inoltre, si creano contatti tra le antagoniste perché la vivono la competizione in maniera sana, creando un’armonia piacevole”.

L’Offida Volley ha ricevuto un plauso dall’Amministrazione comunale per l’impegno che mette in campo. La forza della società è anche l’aiuto che dà ai genitori degli atleti con un pulmino che li va a prendere. La società è inoltre impostata nell’ottica di sinergia con altre società del territorio, per permettere agli atleti di crescere e fare esperienza a livello umano e sportivo. Un esempio è il caso di Greta De Angelis, che è stata concessa in parziale prestito alla squadra Under 16 della Volley Angels di Porto San Giorgio.

“Un numero importante e non scontato, 13 anni – conclude il Sindaco Luigi Massa – Se ciò accade è perché l’Offida volley ha avuto ben chiaro che oltre a partecipare ai campionati e puntare sull’aspetto agonistico era fondamentale lavorare sulla condivisione e l’apertura ai tanti giovani. L’Amministrazione comunale si impegna nel sostegno e nella valorizzazione di questo evento perché costituisce una ricchezza per il nostro territorio, sia dal punto di vista sportivo sia turistico. Abbiamo messo a disposizione anche il Serpente Aureo perché il Teatro è la piazza della cultura, il punto di riferimento, e lo sport è cultura”.

La manifestazione sportiva può contare su sponsor importanti come Ciù Ciù e Tecno.

